Por toma de casetas, empresa adeuda 82 mdp en peajes

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una deuda por 81 millones 880 mil pesos de la concesionaria a cargo de los tramos carreteros del Paquete Golfo Centro al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), por peajes no recaudados presuntamente como consecuencia de la toma de casetas, por lo que advierte afectación al patrimonio del fideicomiso.

De acuerdo con la auditoría de cumplimiento 60-GB —parte de la segunda entrega de informes parciales de la Cuenta Pública 2020 que la ASF presentó a la Cámara de Diputados el jueves pasado— el órgano fiscalizador detectó irregularidades en el pago de cuotas de peaje por parte de la concesionaria denominada Mantenedores, Rehabilitadores y Operadores (MRO).

Según el concurso de licitación de 2018, este paquete carretero ubicado en las entidades del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz, fue otorgado a Operadora y Mantenedora del Golfo Centro, S.A de C.V., que se constituyó por las empresas Omega Construcciones Industriales, S.A. de C.V.; Omega Corps, S.A. de C.V. y Egis Road Operation, S.A.; así como Operación y Conservación de Autopistas Concesionadas, S.A. de C.V.

Omega Construcciones Industriales, de Jorge Miguel Melgarejo Haddad, también fue beneficiada con el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que se construía en Texcoco, así como con el desarrollo del Tren Interurbano México-Toluca.

En la auditoría realizada al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., respecto a la “Operación de Tramos Carreteros por Medio de Particulares”, la ASF tomó una muestra de cuatro mil 536 millones de pesos de los recursos obtenidos por el Fonadin en 2020, con relación a los 13 tramos carreteros que fueron concesionados, lo que representa 89.2 por ciento del total de cuatro mil 536 millones de pesos de recursos que ingresaron en dicho año.

“El Mantenedor, Rehabilitador y Operador (MRO) del Paquete del Golfo no pagó al Fonadin 81 millones 880 mil pesos del ejercicio 2020, correspondientes a las cuotas de peaje no recaudadas derivado de vehículos que eludieron dichos pagos; de no recuperarse esos recursos se afectará el patrimonio del fideicomiso”, advirtió el órgano fiscalizador.