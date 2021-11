Venta sin control: Rellenan garrafones con agua sucia

Aunque el acceso al agua potable es un derecho humano, la mala calidad de agua en el país hace que los usuarios opten por adquirir garrafones del líquido para cubrir sus necesidades básicas.

No obstante, ante el constante aumento de los precios de las marcas comerciales, los consumidores recurren a las rellenadoras, sin saber que muchas no cumplen los requerimientos establecidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, lo que puede desencadenar enfermedades intestinales o patologías por el consumo de contaminantes.

Desde hace al menos 36 años, dicha práctica fue detectada; sin embargo, las alertas se avivaron a raíz del crecimiento exponencial de este tipo de establecimientos, que en la actualidad suman más de 24 mil negocios abiertos, sin que las autoridades tengan el suficiente personal para revisar la calidad del agua de cada uno de ellos.

Los usuarios han presentado quejas, principalmente en Veracruz y Jalisco, por la mala calidad del agua que se percibe en algunos filtros y mangueras de garrafón. En territorio tapatío, la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación tomó en cuenta a 30 rellenadoras para analizar el agua que vendían.

Las muestras contenían coliformes totales; 6.67 por ciento sobrepasaron los límites de floruros y 10 por ciento presentó exceso de nitratos. Al respecto, Francisco Bustamante, presidente de Agua en México, señaló que se ha detectado que entre menor precio hay un mayor riesgo, esto debido a que no todos cumplen los requerimientos solicitados, tal como el manual de buenas prácticas, el aviso de Cofepris y el estudio bacteriológico, mismo que debe actualizarse al menos una vez cada dos meses.

Además, indicó que este tipo de negocios sólo lucran con el producto, ya que por ahorrarse dinero dejan de lado la salud; sin embargo, la ganancia llega a ser enorme.

“Un metro cúbico de agua está en 70 pesos y salen 50 garrafones de 20 litros, si los vendieran en 10 pesos, son 500 pesos y no pagan impuestos. El margen de ganancia es altísimo, y si a eso le agregas que no cumplen con medidas de seguridad, no le dan mantenimiento a los filtros y no tienen un buen sistema de purificado, eso es lucrar contra la salud”, señaló.

Por ello, recomendó que, aunque sea un poco más caro, acudir a una distribuidora autorizada. “No arriesguen su salud y la de sus familias”, indicó Bustamante.

MAAZ