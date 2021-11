Planean construir segundo piso para el Tramo 5 del Tren Maya

CANCÚN, QR.- El Gobierno de México plantea construir un segundo piso para el Tramo 5 del Tren Maya, de Cancún a Tulum, debido a las dificultades para la obtención de los derechos de vía en la zona.

En la conferencia matutina en Quintana Roo, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que la construcción del Tramo 5 es la de mayor complejidad por la obtención del derecho de vía, por lo que se analizan dos opciones: una, que el tren corra a ras de tierra, lejos del mar, y otra, construir un tramo elevado.

El Tramo 5 está dividido en la parte norte, que corresponde construirlo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de 50 kilómetros, de Cancún a Playa del Carmen, y el sur de otros 50 kilómetros, de Playa del Carmen a Tulum, que está a cargo del Grupo México.

A pesar de las dificultades, López Obrador confió en que la Sedena y Grupo México no tendrán problemas para construir el tramo del Tren Maya.

“En este tramo, aunque es menos distancia, hay más complejidad porque es más difícil obtener el derecho de vía. Se están analizando dos opciones: Una, que vaya a ras de tierra el tren, de la carretera de la Riviera Maya hacia adentro, no cerca del mar Caribe, no cerca de la playa. Esa es una posibilidad. Y la otra, es el derecho de vía de la carretera, un viaducto, un segundo piso. Se está analizando la mejor opción. Pero no tenemos realmente ningún obstáculo para llevar a cabo la obra”, explicó.

López Obrador aseguró que las obras del Tren Maya avanzan simultáneamente en los siete tramos a lo largo de mil 500 kilómetros en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y reconoció a las empresas a cargo porque están actuando con responsabilidad por lo que se va a concluir en 2023, porque no hay un “Plan B”.

Recordó que el Tren Maya, así como los aeropuertos Felipe Ángeles, Tulum, Chetumal y Palenque serán operados por una empresa a cargo de la Sedena para prevenir futuros intentos de privatización.

“Al dejar este patrimonio de México en custodia de la Secretaría de la Defensa tenemos garantía de que no se van a desincorporar estos bienes del patrimonio público. Y no hay plan B, vamos a terminar a finales del 23”, explicó.

El mandatario reveló que se va a ampliar la zona arqueológica de Tulum porque se han hecho nuevos descubrimientos a partir de las obras del Tren Maya. “Se va a ampliar la zona arqueológica de Tulum, se va a crear un área protegida, un parque natural de alrededor de 500 hectáreas”, adelantó el Ejecutivo.

MAAZ