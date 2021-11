"Burlón y a distancia": Así fue la primera audiencia de Ricardo Anaya

Si el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés no comparece en la Ciudad de México, las decisiones judiciales no se le pueden aplicar por estar fuera del territorio en el que el juez ejerce su autoridad, lo que afecta el debido proceso, pues hay registro de que el panista salió el 5 de julio de México rumbo a McAllen, Texas.

Esa fue la advertencia que hizo el fiscal Manuel Granados en la primera audiencia del panista el pasado 26 de agosto, a la que tuvo acceso El Heraldo de México y que por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia por COVID-19, se realizó por videoconferencia.

Con constantes gestos de desaprobación y sonrisas burlonas de Anaya Cortés, así fue el primer intento de la Fiscalía General de la República (FGR) de imputarle que recibió sobornos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética.

Anaya compareció solo en una habitación, y en otro lugar su abogado Eduardo Aguilar.

Con anteojos, camisa a cuadros y sin cubrebocas, Anaya tomó la palabra en varias ocasiones luego de que Granados mencionó un oficio del 20 de agosto del Instituto Nacional de Migración (INM) que indica que el panista salió en vuelo privado desde Reynosa, Tamaulipas con destino a McAllen y que utilizó la aeronave XBMGUV para cruzar la frontera, además de que el excandidato ha hecho público en Twitter que se está autoexiliando del país, por lo que pidió que indicara desde dónde estaba conectado, saliera con su celular para mostrar la nomenclatura de la calle y el número exterior o que todos se presentaran al centro de justicia.

“Si Anaya no está en el país, usted (juez) no puede hacerle apercibimiento siquiera… Él podría estar incluso en Japón, en cualquier parte del mundo”, dijo el fiscal.

Aunque el juez Gustavo Aquiles Villaseñor señaló que el citatorio pudo ser confuso y podía comparecer física o por videoconferencia, Granados dijo que Anaya no puede llegar “con una risa socarrona” a decir que así lo citaron, lo que molestó al panista.

En la audiencia del pasado 8 de noviembre, el juez Marco Fuerte Tapia ordenó al panista comparecer físicamente.

Quiero dejar claro y constancia de que acudí a esta audiencia exactamente en los términos en que fui citado”.

Al panista se le señala por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

El juez Aquiles le ordenó que debía conectarse en CDMX o zonas aledañas.

Sin excusas, Anaya Cortés debe comparecer físicamente el 31 de enero.

Información del INM revela que el político estaba en Texas, Estados Unidos, el día de la audiencia.

PAL