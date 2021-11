Rubén Moreira respalda que INE use fideicomisos en revocación de mandato

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, llamó este jueves al Instituto Nacional Electoral (INE) a “no atesorar dinero” y utilizar los tres fideicomisos con los que cuenta para pagar gastos en el ejercicio fiscal 2022, como la eventual consulta de revocación de mandato presidencial.

El llamado del legislador se da ante la advertencia del INE de que se pone en riesgo la realización de la consulta, ante el recorte de 4.9 mil millones de pesos que solicitó para su presupuesto del siguiente año.

“Ese tema de los fideicomisos sí se tiene que analizar. No puede ser que un instituto que esté atesorando dinero mientras que la nación requiere ese dinero para otras cosas, y esto no significa darle la razón a Morena, pero no es tan público el hecho de que ahí hay fideicomisos con muchísimo dinero, la sociedad no lo sabe, yo también haría un llamado porque los utilizaran”, dijo Moreira.

El INE también reprogramó la fecha para la eventual consulta de revocación del 27 de marzo al 10 de abril del 2022, lo que causó protestas de Morena al señalar que no aceptarán la modificación.

Al respecto, Moreira llamó a ambos actores a no convertir “el debate jurídico en debates políticos que pareciera que tratan de posicionar a personajes más que a resolver lo que le pasa a este país”.

“Se tiene que cumplir con la ley. Pero un llamado a los dos, al INE y a Morena, parecería un debate por posicionar cosas más que por resolver mandatos judiciales y legislativos. Y con todo respecto a algunos personajes del INE, tienen que recordar que son instituciones del Estado y tienen que recordar que el árbitro siempre debe de comportarse de tal manera de no llegar al protagonismo”, dijo.

