Mente Mujer: Esencial legislar la violencia de género

La violencia contra las mujeres y las niñas aumenta en número y grado, a pesar de los esfuerzos vertidos por erradicarla.

Entre los tipos de violencia de género, las agresiones con ácido son especialmente perniciosas, ya que rara vez busca la muerte de la víctima, sino desfigurarla y provocarle dolor durante toda la vida. La experiencia internacional ocupa dos aspectos centrales: el endurecimiento de las penas y la regulación del mercado de sustancias corrosivas controlando la venta al consumidor final.

Sin embargo, aún falta velar por la atención integral de las víctimas, en su estado de salud y en la protección de posibles represalias por su denuncia.

El caso de México no es diferente y preocupa. En 2018 Esmeralda Millán fue atacada con ácido y a la fecha, el acusado no ha sido sentenciado y los demás involucrados continúan en libertad. Ese mismo año, Ana Saldaña fue agredida en la Ciudad de México, aún no hay personas detenidas. En septiembre de 2019, la saxofonista María Elena Ríos fue atacada con ácido en el rostro, una persona ha sido vinculada a proceso, pero otros cuatro agresores no, incluido su expareja.

En México no existe un registro oficial de los ataques con ácido hacia mujeres; la numeralia se obtiene de fuentes hemerográficas y colectivos de supervivientes. Hasta diciembre de 2020 se tenían contabilizadas 20 mujeres agredidas con ácido y se registraba impunidad en un 65 por ciento de los casos.

En nuestro país la mayoría de las mujeres que son violentadas con ácido tienen entre 20 y 30 años y sólo tres entidades federativas, el Estado de México, Oaxaca y Ciudad de México, han legislado al respecto para que en sus códigos penales este delito quede tipificado.

ACCIONES LEGISLATIVAS

En el Congreso Federal se han presentado iniciativas al respecto por parte de las diferentes fuerzas políticas; las iniciativas plantean incluir en los tipos de violencia contra las mujeres los ataques con ácidos, sustancias corrosivas o químicos así como endurecer las penas.

Esto es necesario, pero además debemos establecer mecanismos efectivos de reparación del daño que responsabilicen a los agresores y aseguren que las víctimas tengan una atención permanente para evitar revictimizaciones. Por ello desde el Senado de la República impulsaré la creación de consensos con una iniciativa integral que busque la erradicación, pero también salvaguardar a las mujeres que han sufrido este mal.

No debemos permitir que las cifras sigan subiendo. Legislar sobre este tema abona en la prevención de las conductas que originan y promueven estas agresiones con alta carga simbólica y de revictimización social. Conductas que condenan a las víctimas a daños físicos y psicológicos irreversibles.



PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE ATAQUES DE ÁCIDOS A LAS MUJERES:

India, mil al año.

Reino Unido, 501 reportes de crímenes en 2018.

Pakistán, con 400 ataques por año.

Colombia con 100 ataques por año.

Por Sylvana Beltrones Sánchez

Senadora federal, licenciada en Derecho y activista en temas de equidad y género

