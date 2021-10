"No habrá negociación en lo oscurito de la reforma eléctrica", asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no habrá "moneda de cambio" en la negociación de la reforma eléctrica e instruyó al gabinete energético ir a los distintos debates que puedan organizarse.

"No hay negociación, no hay moneda de cambio. No lo hemos hecho y no lo haremos... No hace falta ningún acuerdo en los oscurito. Ni nada a cambio" ", dijo el mandatario.

En la mañanera, explicó que en este tema todos los involucrados deben asumir sus respectivas responsabilidades. Consideró que los legisladores deben representar al pueblo y si es necesario los servidores públicos podrán ir a exponerla al Congreso, a la academia, a las cámaras empresariales y a los sindicatos.

Debate demostraría el fracaso de la reforma energética

Y luego de ese debate en los distintos espacios, los legisladores de todas las bancadas deberán llevarla a la votación. Para el presidente, la discusión es simple: ¿quieres que la industria eléctrica vuelva a ser manejada por la CFE, que no tiene lucro o quieres que la manejen particulares, empresas nacionales o extranjeras que tienen un propósito de lucro?, se cuestionó López Obrador.

Adelantó que en este debate demostrarán el fracaso de la reforma energética, la cual preveía la llegada de inversión y la producción elevada de petróleo.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar