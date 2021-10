Anuncia Alcaldía de Coyoacán mejora en casa para adultos mayores

Tenemos un compromiso real con las y los adultos mayores quienes representan experiencia, sabiduría y a quienes les debemos respeto, sostuvo el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, quien dio a conocer que, en cuanto las autoridades de salud lo determinen con el semáforo verde, se abrirán las casas de atención a las y los adultos mayores.



El Alcalde visitó la casa de atención ubicada en la calle de Xicoténcatl en donde conversó con el personal que labora en el lugar, médico y administrativo, a quienes les informó que su compromiso es que la estas instalaciones sean mejoradas y se amplíe el catálogo de talleres y cursos para quienes asistirán en cuanto el semáforo verde lo permita y con el objetivo de preservar la salud de quienes la visitan.



“No nada más pensamos en que va a subsistir esta casa, la vamos a fortalecer porque nosotros sabemos que el cuidado a toda la población vulnerable, incluyendo a nuestras y nuestros adultos mayores, es muy importante para Coyoacán. Este alcalde, junto con toda la estructura, el personal y los voluntarios que nos ayudan estamos aquí para trabajar y que vivan mejor”, expuso.



Al mediodía de este viernes, los titulares de tres direcciones de la alcaldía Coyoacán se reunieron con un grupo de personas de la tercera edad quienes expusieron la importancia de esta casa en la calle de Xicoténcatl y a quienes se les informó que esta se mantendrá abierta y se mejorará la atención, además de brindar mantenimiento a sus instalaciones a fin de que reciba a un mayor número de personas de la tercera edad a quienes se les brinda atención médica, así como cursos y talleres en diferentes materias.



Obdulio Ávila Mayo, Director General Jurídico y de Gobierno; Desireé Navarro, Directora de Igualdad de Género y No Discriminación, así como la titular de la Dirección General de Desarrollo Social y Fomento Económico, Nayely De Jesús Sánchez, conversaron con un grupo de personas de la tercera edad a quienes les expresaron la importancia de contar con un espacio digno para ellas y ellos, seguro y sobre todo, que atienda de mejor manera sus necesidades.



“Les deseo informar que nunca ha habido la intención de que se le dé un fin distinto a la Casa del Adulto Mayor que ese, esa es su finalidad. Acordamos que la Casa del Adulto Mayor seguirá siendo de ellos. El Alcalde Giovani Gutiérrez trae una agenda de mejora a los Centros de Desarrollo Comunitario y a las Casas del Adulto Mayor. No solamente van a permanecer, sino que vamos a buscar mejorarlas. Y tercero: no habrá oficinas en la mencionada casa.



Tenemos mucho orgullo en Coyoacán, en esta administración, porque es el primer gobierno local con una Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación; ningún ayuntamiento lo tiene y esta está a cargo de Desirée Navarro que estará muy al pendiente de todas y todos ustedes”, les expuso.



Por su parte, la Navarro López ratificó la importancia de preservar y mejorar la atención a las y los adultos mayores y, junto con Nayely de Jesús Sánchez, informaron que, ante cualquier duda o rumor, es mejor acercarse a las puertas de la alcaldía Coyoacán en donde se les dará información precisa y clara de los proyectos para ellas y ellos.

mgm