Luis Gerardo Quijano denuncia graves anomalías en protección civil de La Magdalena Contreras

En su primera visita por las diversas áreas administrativas de La Magdalena Contreras, el Alcalde Luis Gerardo Quijano evidenció diversas anomalías y faltantes en la Dirección de Protección Civil, como ambulancias que no funcionan, unidades operativas sin regularización vehicular, la desaparición de 50 radios de comunicación, medicamentos caducos, entre otros.



El Alcalde Luis Gerardo Quijano, fue informado de lo anterior por el nuevo Director de Protección Civil, Gerardo Alberto García, quien señaló que desde la pasada administración, los 32 elementos que laboran en el área debían de traer su propio equipo de primeros auxilios, ante la falta de suministro de productos básicos de primera atención médica, fármacos, equipo de protección personal, camillas y cuerdas de rescate, por parte del gobierno saliente.



Además, se constató la inoperatividad del helipuerto habilitado en la zona alta del edificio de Protección Civil, debido a que no cuenta con los gatos hidráulicos indispensables para soportar el peso de los helicópteros, la falta de señalamientos y medidas de seguridad, fallas en el sistema de cableado e iluminación, así como el estancamiento de agua en temporadas de lluvia.



En materia de comunicación, trabajadores del área de protección civil, detallaron que, sin razón alguna, directivos de la pasada administración se llevaron 4 pantallas desde donde se monitoreaba los cambios climatológicos de La Magdalena Contreras y de toda la capital del país. Aclararon que por el momento solo cuentan con un equipo de radiocomunicación cuya frecuencia no alcanza las zonas más altas de la Alcaldía; y aparatos telefónicos sin línea, para atender oportunamente las llamadas de emergencia de los propios contrerenses.

Asimismo, manifestaron contar con un consultorio médico, que nunca ha dado servicio y acusaron de tener medicamentos y utensilios médicos que ya caducaron y los que aún tienen vigencia, se encontraban almacenados desde el año pasado.



Para la atención de los 32 brigadistas que se turnan en 4 diversos horarios, las instalaciones solo cuentan con una regadera, no cuentan con agua suficiente para su aseo personal y tienen que recolectarla porque la cisterna del edificio no funciona al encontrarse descompuestas las 3 bombas de aguas existentes.



De igual forma se encontraron con extinguidores pertenecientes a las oficinas de la Alcaldía sin recarga, botiquines de primeros auxilios sin entregar a sus áreas correspondientes, archivos y documentos sin resguardo y oficinas habilitadas para otros fines.



El Alcalde Luis Gerardo Quijano, ordenó se realizará una inspección detallada de todas las irregularidades y aseveró en la Dirección de Protección Civil y aseguró que se aplicará la ley en contra de quién o quiénes, resulten responsables.

Gira por la colonia Tierra Colorada

Más tarde, el Alcalde contrerense realizó una gira de trabajo por la colonia Tierra Colorada, zona alta de La Magdalena Contreras y cuya población es de bajos recursos, junto con los vecinos visitó diversas calles y laderas de la zona.



Además de los problemas de falta de drenaje, rehabilitación de calles, luz y agua que padecen los pobladores de Tierra Colorada, Luis Gerardo Quijano, afirmó que se fortalecerán las acciones de la Coordinación de Protección Civil contrerense, a efecto de apoyar a los vecinos que tienen sus viviendas en áreas donde están latentes los peligros de desgajos al estar ubicados en las faldas de los cerros y no cuentan con los muros de contención requeridos.



En su segundo día al frente de la Alcaldía La Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, manifestó que además de dotar lo servicios que requieren los vecinos de la colonia Tierra Colorada, se atenderá de manera especial y rápida a los habitantes de esta zona a mediante la Coordinación de Protección civil, ante los peligros de deslaves que se presentan en estos tiempos de lluvia.