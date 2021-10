Buen Fin 2021: Prevén alza de ventas online en Edomex

Durante la edición del Buen Fin de este año, a celebrarse del 10 al 16 de noviembre, se espera una derrama económica de 26 mil millones de pesos en el Estado de México, es decir, seis mil millones más que los obtenidos en 2020, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) delegación Valle de Toluca.

El Buen Fin es una temporada de descuentos y promociones de bienes y servicios de miles de comercios que pueden adquirirse de manera presencial o por internet.

En el marco de la pandemia, 50 por ciento de las compras realizadas en la edición de 2020 se hicieron a través de medios electrónicos, cifra que este año podría alcanzar hasta 90 por ciento, aseguró el director de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) estatal, Juan Pedrozo González.

El funcionario destacó que para evitar los riesgos que implica las compras online, se han capacitado a más de 10 mil empresas de la entidad: “El comercio en línea ha venido para quedarse”.

Por su parte, el especialista en ciberseguridad, Jesús Navarro Dorantes, estimó que el crecimiento del comercio electrónico con la pandemia estuvo acompañado del incremento de 30 por ciento en fraudes o robo de identidad, aunque no existen cifras oficiales.

El también director de Data Warden señaló que la mayoría de las empresas con esquemas de comercio electrónico cuentan con medidas de seguridad fuertes, pero existen riesgos.

“La incertidumbre no está relacionada con el hecho de que el producto no llegue bien, los mecanismos de devoluciones funcionan bien; lo que preocupa es que los datos de la tarjeta de crédito o información personal no sean bien manejados”.