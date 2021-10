Francisco Barnés señala que declaraciones de AMLO no deben convertirse en un tema de confrontación

Tras las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre que la UNAM se ha vuelto individualista y defensora de “proyectos neoliberales”, el exrector de la máxima casa de estudios del país, Francisco Barnés, dijo que que esto no debe convertirse en un tema de confrontación.

No me parece una declaración afortunada pero no me parece que quieran convertir esto en tema de confrontación, el país se encuentra bastante crispado y sería un grave error que esto se convirtiera en un tema de confrontación.