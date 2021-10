“Es una ineficiencia”: AMLO arremete contra la OMS por la tardanza de aprobar más vacunas Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sería absurdo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) actúe a partir de criterios políticos ante su tardanza por aprobar más vacunas contra el Covid-19, dijo durante la conferencia de prensa Mañanera.

“Yo entiendo que en Palacio ocurran las cosas despacio, pero tratándose de la salud es con todo respeto una ineficiencia”, arremetió López Obrador ante la demora de la OMS por aprobar las vacunas que considera han demostrado ser seguras y eficaces.

López Obrador consideró que sería absurdo que la OMS actúe con criterios políticos para autorizar las vacunas contra el COVID-19. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional el mandatario federal señaló que la OMS puede aprobar vacunas -como CanSino y Sputnik V- en 72 horas y no hacer un cuello de botella en la autorización, porque exhibe la ineficiencia de la Organización.

"Yo pienso más que es desidia": AMLO

"Lo pueden hacer en 72 horas, llevan muchísimo tiempo con esto, y no puede haber de por medio, ninguna justificación de carácter político o ideológico, sería un absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe a partir de criterios políticos, yo pienso más que es desidia", indicó.

López Obrador señaló que la Secretaría de Salud realiza un modelo de carta que se enviará a la OMS para solicitarle la aceleración en el proceso de aprobación de vacunas contra COVID-19.

"Le pedí al doctor (Jorge) Alcocer y a Hugo (López-Gatell) que me elaborarán un formato de carta y están por entregarmelo, creo que el día de hoy me van a entregar ya la carta que voy a enviar, que voy a revisar y voy a firmarla para que formalmente se solicité a la Organización Mundial de la Salud, de que aprueben, puede ser que me apruebe, sería muy improbable, porque estamos hablando de la salud, no estamos hablando de cosas políticas, de cuestiones ideológicas. Entonces yo espero que enviando la carta se apliquen, con todo respeto y resuelvan", indicó.

Con información de Paris Alejandro Salazar.

RMG