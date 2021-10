Morena acusa a la UNA-CDMX de copiar su plan de reactivación económica

Concejales de Morena en la Ciudad de México, así como la vocera por Morena del Congreso capitalino, Nancy Núñez, anunciaron que los alcaldes de la UNA-CDMX, copiaron el Plan de Reactivación Económica implementado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el pasado mes de julio.

En conferencia de prensa, los concejales demostraron que los alcaldes de oposición anunció ocho “ejes” de su plan de reactivación económica, los cuales son una copia del plan ya existente.

Puntualizaron que este grupo lo único que pretende es manipular a los ciudadanos, al querer colgarse de acciones y programas que ya están implementados, es decir, “saludar con sombrero ajeno”.

Unión de Alcaldes presenta plan de reactivación económica para la CDMX

Los consejales aseguran que el plan no es de los alcaldes

Dentro de los puntos que presentan los alcaldes de la oposición están: la agilización de trámites, seguimiento a inversiones, beneficios administrativos, reuniones con cámaras empresariales, ferias del empleo, reactivación a la industria de la construcción y cero tolerancias a actos de corrupción.

“Pero la jefa de Gobierno desde hace un par de meses puntualizó que el plan de reactivación económica conlleva a la recuperación del empleo, inversión privada y pública, mejor movilidad, acciones emergentes para la reactivación de la construcción, impulso a proyectos estratégicos con la iniciativa privada y en el tema de corrupción siempre ha sido un pilar en el gobierno actual de cero corrupción”, señalaron.

Finalmente, los concejales hicieron un llamado a la ciudadanía para que no se confundan y no se dejen manipular por esta unión, ya que esas acciones que proponen “además de ya existir no están dentro de sus facultades como servidores públicos en las alcaldías, pues esas acciones le competen al gobierno de la Ciudad de México”.

Panistas reeligen a Andrés Atayde como su dirigente en CDMX