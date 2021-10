Ebrard reacciona a presencia de Lozoya en restaurante: "es muy chocante ver esa imagen"

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que la fotografía en la que aparece el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la administración de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, cenando en un conocido restaurante de la zona de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de Mexico “es muy chocante”.

El canciller respondió así a un reportero que preguntó sobre el caso del exfuncionario, que de acuerdo con el comunicador, estaría poniendo en evidencia que no se está haciendo algo contundente para acabar con la corrupción en el gobierno de la 4T.

Ebrard afirmó que a él no le toca hacer la evaluación respecto a ese tema, sin embargo, a nivel internacional lo que cuenta es el reconocimiento al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la lucha contra la corrupción.

“Eso a mi no me toca hacer la evaluación a ese respecto, desde luego que es ‘muy chocante ver esa imagen, por no decir peor’, pero a nivel internacional lo que cuenta es el reconocimiento al presidente y a su gobierno en la lucha contra la corrupción, no creo que esté mal”, señaló el funcionario federal.