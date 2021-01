Indira Vizcaíno pide a los colimenses no ser víctimas de políticos que quieren detener el cambio

Después de ser víctima de ataques al registrarse como precandidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la gubernatura de Colima, Indira Vizcaíno Silva, pidió a los ciudadanos no caer ante políticos que quieren detener el cambio en el estado.

En entrevista con Sofía García y Alejandro Sánchez, la aspirante a la gubernatura propuso hacer una campaña de propuestas para mejorar la vida de los colimenses y no caer en provocaciones.

Se necesita llegar a una campaña de hacer propuestas y no caer en este tipo de provocaciones. Yo haría un llamado para que no sean víctimas de este grupo de políticos, de políticas, que quieren detener el cambio, que quieren detener a la transformación en Colima y ante su desesperación de perder todos sus privilegios recurren a estos actos de intolerancia y de violencia. Eso es no es lo que quieren las y los colimenses.