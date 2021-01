Origen de la carnita asada, ¿esta tradición de verdad nació en Nuevo León?

Si se habla de la gastronomía de Nuevo León, la carne asada es el platillo número uno en la dieta de gran parte de los regios. Porque si bien, el cabrito pudiera ser el platillo más representativo de Monterrey, no se consume tan seguido como la carne asada. Una de las razones es por el precio más elevado del cabrito y no es tan sencillo conseguirlo como la carne asada.

Hablando de la cocción a pesar de que ambos se hacen con fuego directo, la diferencia entre el tiempo sí es relevante para que la tradición de la carne asada cobrara más fuerza en una ciudad industrial como Monterrey, donde la vida tiene un ritmo más acelerado. La carne asada puede tardar 30 minutos o menos en estar lista, mientras que el cabrito puede tardar hasta 4 horas, depende del modo de preparación.

Pero, sin duda, la gran diferencia es que la carne asada, su objetivo no solo consiste en satisfacer el hambre. Una carne es tradición de convivencia en Monterrey. Ya sea por un cumpleaños, una efeméride, un partido de futbol, negocios, celebración de cualquier tipo, o simplemente porque es domingo. No existe una excusa que no sea válida para hacer una carne asada y convivir con familia y amigos.

La Asociación de Engorda de Ganado Bovino del Noreste estimó que en Nuevo León el consumo ronda los 30 kilogramos de res por persona al año desde el 2014. En el año 2017 llegaron a ser 37 kilos de carne de res por persona.

Monterrey es la ciudad de mayor consumo de carne asada per cápita de todo el país y Hermosillo, Sonora, ocupa el segundo lugar, de acuerdo con diversos estudios.

Incluso, Monterrey tiene el récord de la carne asada más grande del mundo en los récords Guinness. , Realizada el 18 de agosto de 2013 en los jardines del Parque Fundidora, a la que asistieron más de 45 mil personas.

El escritor José Vasconcelos dijo una vez “La civilización termina donde comienza la carne asada”. Sin embargo, para otros la carne asada le da identidad a la región. De acuerdo con historiadores, la carne asada y la gastronomía de Monterrey tiene influencia de judíos sefarditas, que fueron los primeros pobladores de la ciudad.

Además, el uso del fuego para cocinar la carne asada rememora la primera forma de cocción utilizada por los humanos. Se utiliza prácticamente la misma técnica desde la prehistoria que consiste en prender carbón o leña para cocinar la carne.

Una carne asada exitosa es en gran parte a la calidad de los cortes de carne, que los más populares son sirloin, T-bone, costilla para asar, diezmillo, arrachera, New York, pero también puede ir acompañado de guacamole, quesadillas, salchichas para asar, cebolla asada y papa asada. Algunas recetas van variando y evolucionando pero lo esencial permanece.

¿Ya te dio hambre? Qué tal una carnita asada.

AV