Develan placa Miguel Hidalgo en Hospitales del IMSS Tamaulipas 

En reconocimiento a la entrega y esfuerzo del personal de salud de los hospitales que atienden a pacientes con COVID-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, se develaron siete placas de la Condecoración Miguel Hidalgo, recibidas el pasado mes de diciembre.

Las unidades que se hicieron acreedoras a esta distinción fueron los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 270 de Reynosa y No. 6 de Ciudad Madero, y los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 de Ciudad Victoria, No. 3 de Ciudad Mante, No. 11 de Nuevo Laredo, No. 13 de Matamoros y No. 15 de Reynosa.

Autoridades de la Oficina de Representación Tamaulipas del IMSS y directores de estos siete nosocomios, en compañía de un representante de cada una de las 11 categorías de trabajadoras y trabajadores que forman parte de los equipos de atención, encabezaron el acto protocolario.

En la inscripción de las placas se lee: "En reconocimiento al personal de esta Unidad Médica. Su contribución a salvar vidas durante la pandemia del COVID-19 siempre será recordada. Diciembre, 2020".

Al evento también asistieron integrantes de los cuerpos de gobierno delegacional y de cada unidad hospitalaria, además de representantes de la Sección X del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Placa la otorga la Nación para reconocer y recordar el esfuerzo del personal de salud, de todas las instituciones públicas del país, que combaten a la pandemia de COVID-19.

Por: Carlos Juárez

