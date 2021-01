Asume nuevo Obispo de la Diócesis de Saltillo

Este viernes, monseñor Hilario González García asumió como Obispo de la Diócesis de Saltillo, séptimo que ocupa el cargo. Se comprometió a gobernar bajo los valores de Dios durante su periodo. El ahora Obispo Emérito de Saltillo, Raúl Vera López, le pidió dar continuidad a temas de migración y derechos humanos.

Con la presencia de Franco Coppola, Nuncio Apostólico en México, González García tomo posesión como Obispo de Saltillo, cargo para el que fue elegido el pasado 21 de noviembre.

“Al iniciar mi servicio episcopal en Saltillo, deseo renovar el ‘sí quiero’ que dije desde hace 6 años en mi ordenación episcopal. Un sí que fui aprendiendo en mi familia, escuela, apostolado y de una manera ejemplar en la virgen María y en San José”.

González García arribó a Saltillo por la mañana y fue recibido por grupos de diferentes comunidades, para posteriormente trasladarse a la Catedral de Santiago, donde se llevó a cabo la celebración de su toma de posesión.

Durante su mensaje, monseñor Raúl Vera López le pidió al Obispo entrante que continúe con la defensa de diversos temas, como las personas migrantes y los derechos humanos, así como otros grupos vulnerables.

Apoyará con su conocimiento

Tras convertirse en Obispo Emérito de Saltillo, Raúl Vera López dio a conocer que por ahora permanecerá en la Diócesis de Saltillo para apoyar con su conocimiento en lo que sea necesario.

“Por ahora, como he dicho en la diócesis, yo permanezco y permanezco para ayudar en lo que sea necesario. Yo ya recibí un oficio emérito. En esto yo creo y me siento obligado, si ha sido mucho el trabajo en la diócesis. A mí me parecería irresponsable de buenas a primeras desaparecer”, dijo.

Por: Alejandro Montenegro

