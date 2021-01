Intereses personales frenan el Hospital de Cuajimalpa, asegura Claudia Sheinbaum

El freno que tiene el proyecto del Hospital General de Cuajimalpa es por culpa de una persona, señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

A casi seis años de la explosión del Materno Infantil, que se ubicaba en El Contadero, esta demarcación territorial es la única de la Ciudad de México que no cuenta con un nosocomio público.

En ese sentido, señaló que no van a cambiar de lugar para edificar el hospital, a pesar de los recursos jurídicos que se han interpuesto.

Incluso, ante la decisión del primer juzgado de distrito relacionado con el amparo previo, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales va a interponer una queja en el Consejo de la Judicatura.

En enero de 2020, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales señaló directamente a Bernard Flores, a través de una tarjeta informativa. En ella describe que para los trabajos del Hospital se llevó a cabo una licitación que dio lugar a las labores de construcción de la obra y la prestación de servicios con ella relacionados.

Estos dieron lugar a dos juicios de amparo 189/2017 y 1132/2018, los cuales son del conocimiento del Juez de Distrito.

“Sin embargo, esa resolución tiene una vida efímera, ya que se pidió al Juez de Distrito modifique y levante la suspensión pues con la conclusión de los trabajos propios de la licitación, no hay acto alguno que suspender; máxime que el mismo Decimosexto Tribunal Colegiado en días previos declaró infundado recurso de queja, que sostuvo que (Bernard Flores) quien dice representar al Pueblo Originario y Pueblo Indígena ‘El Contadero’ no acredita su representación. Lo aunado a que diversos Tribunales Colegiados han resuelto de manera similar que el Sr Bernard Flores sólo representa sus propios intereses”, informó la Consejería.

Ante este panorama, la mandataria capitalina reclamó que no pueden estar los intereses personales de una persona por encima del interés general.

“Tiene el interés particular de que vive muy cerca de ahí, no entendemos realmente por qué su no anuencia a que se construya el hospital; pero además, pues también tiene muchos recursos, porque para pagar abogados y, pues también no entendemos muy bien por qué esta resolución de este Juzgado, pues debe de tener muchos recursos para poderlo hacer”, dijo la mandataria capitalina.