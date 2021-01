En cadena de oración por AMLO

Iglesias de distintas confesiones de fe (cristianas, evangélicas y católica) coincidieron en emprender una jornada de oración permanente por la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, contagiado del virus del COVID-19.

La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), que preside el pastor Arturo Farela, pidió a las más de 7 mil iglesias y asociaciones religiosas en México y el extranjero hacer “una cadena de oración” por el presidente de la República.

“En varias ocasiones me he reunido con el presidente en Palacio Nacional y he orado con él. Él es un cristiano bíblico. Y también hemos orado en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, dijo a El Heraldo de México.

Para Farela, “la oración del justo puede mucho”, y sobre todo para un “hombre de fe” como el actual titular del Ejecutivo federal; lamentó los mensajes de odio en redes sociales contra López Obrador y su salud.

La Conferencia del Episcopado Mexicano, órgano colegiado de obispos de la Iglesia católica, también convocó a los fieles católicos a orar por el presidente.

“Elevamos nuestras oraciones por el Sr. Presidente y por todos los enfermos de COVID. Los encomendamos a Jesucristo, nuestra esperanza y fortaleza en el camino, y a la intercesión maternal de Nuestra Señora de la Salud, patrona de los enfermos”, publicó en Twitter en su cuenta de Twitter el 24 de enero.

Por otra parte, a través de una circular la Confraternidad Evangélica de México (Conemex) también convocó “urgentemente a pastores, líderes ministeriales y al cuerpo de cristo en México a unirnos en oración en un mismo clamor a nuestro Dios por la fortaleza, salud y pronta recuperación del Presidente”.

Por Iván E. Saldaña