Salud, seguridad y empleo, principales demandas de los mexiquenses: Alejandro Fernández Campillo

Con el compromiso de reforzar el trabajo del gobernador Alfredo Del Mazo Maza en materia de salud, seguridad y empleo, que son las principales demandas de los mexiquenses, Alejandro Fernández Campillo solicitó hoy su registro como precandidato del PRI a diputado federal.



Durante la Sesión de prerregistro del Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, el ex secretario de Educación presentó la documentación para ser precandidato a diputado federal por el Distrito 5, con sede en Teotihuacán.



En entrevista, el ex funcionario expresó que aspira a ser legislador federal para poder ayudar al Estado de México y al gobernador Alfredo Del Mazo, desde la trinchera del Congreso de la Unión, en las principales demandas de los mexiquenses, ante lo cual ofreció experiencia y capacidad de gestión y negociación.



Al sostener que se ha trabajado siempre con el hombro y de lado de la gente, el virtual precandidato reconoció que la pandemia es el principal reto de todo el proceso electoral de este año, ante lo cual subrayó que la tecnología será fundamental para hacer llegar la propuesta y compromisos a la ciudadanía.



Fernández Campillo destacó que en el Partido Revolucionario Institucional “tenemos una gran militancia que está con nosotros; la gente está muy decepcionada de Morena, porque han prometido mucho y no hay cumplido. Hoy, hay escuelas, hospitales, carreteras, electrificación y eso es gracias a un partido que sí sabe gobernar y ese partido es el PRI”.

Por Pablo Cruz Alfaro