Respaldan priístas a Adrián de la Garza para la gubernatura de Nuevo León

Ex gobernadores, alcaldes y otros priístas locales de Nuevo León apoyaron y respaldaron al todavía pre candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la gubernatura del estado, Adrián de la Garza en un evento privado organizado por la misma clase política.

En la comida estuvieron presentes dos ex mandatarios y unos veinte ex Presidentes Estatal del partido, así como alcaldes metropolitanos, quienes presentaron propuestas temáticas para la candidatura de de la Garza.

Además, el alcalde con licencia de Monterrey presentó al ex Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo como coordinador de las mesas de diálogo con el sector empresarial del estado.

“Vamos a sumar experiencias y conocer las principales demandas y áreas de oportunidades de los empresarios, para integrarlos al proyecto de gobierno de nuestro candidato”, mencionó.

Por su parte, de la Garza agradeció el apoyo de los priístas del estado, por las propuestas que hicieron y que buscarán sumar en el plan de trabajo que realice en camino a la contienda electoral.

“Tuve la oportunidad de platicar con todos ellos, y me expresaron su apoyo y su visión de lo que está viviendo el país, el estado, son aportaciones muy importantes que hay que tomar en consideración en esta época. Aprecio mucho la oportunidad que me dan todos ellos en el apoyo que me han manifestado”, argumentó.

Por: Daniela García