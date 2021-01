Morena impugnará ante el TEPJF tras resolución del INE para limitar las "mañaneras": Mario Delgado

El pasado 11 de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que a partir del mes de abril que es cuando comienzan las campañas con miras a las elecciones de 2021, motivo por el que se tendría que suspender la transmisión de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, acusó que el INE culminó su intención de censurar al presidente al aprobar, el pasado viernes, una medida cautelar que prohíbe al Ejecutivo federal, a los gobernadores y a todo servidor público hablar sobre elecciones en ejercicios periodísticos, como las conferencias mañaneras.

Fue durante una entrevista radiofónica con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez que el morenista destacó que con las mañaneras el presidente López Obrador le rinde cuentas al pueblo de México por convicción, por lo que es información y no propaganda electoral.

Ante esta postura, el locutor de El Heraldo Media Group cuestionó a Delgado si el hablar negativamente de otros partidos durante la mañanera no viola el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a lo que el líder de Morena contestó:

No es que se viole, es como clasificas tú a la mañanera, es muy difícil marcar una línea entre lo político y las acciones de gobierno, en el caso de lo que pronuncie el presidente evidentemente tiene una repercusión política, pero limitarlo a que si decir y que no decir, eso no es justo", aseveró.