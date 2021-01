Restaurantes de Edomex presentan poca afluencia de comensales en reapertura

Los restaurantes de los municipios del Valle de México que cuentan con terrazas empezaron a trabajar a partir de este lunes con baja afluencia de comensales; mientras que aquellos que no cuentan con espacios abiertos, que es la mayoría, permanecieron trabajando con el servicio para llevar o de entrega a domicilio.

Durante un recorrido se observó que en municipios como Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla varios negocios del giro empezaron a prepararse para recibir a sus clientes desde muy temprano.

En algunos centros comerciales, con terraza o al aire libre, los establecimientos colocaban mesas adicionales, afuera de los negocios; pero la afluencia de los clientes fue baja.

También se observó un número importante de negocios que permanecen cerrados, en zonas comerciales como Ciudad Satélite en Naucalpan, así como en avenidas principales de Tlalnepantla y Atizapán.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (ASBAR) del Edomex, 70 por ciento de los restaurantes de la entidad no tienen posibilidades de abrir sus puertas para dar servicio al público, ya que no cuentan con terrazas o espacios abiertos.

Destacó que la mayoría, ni siquiera tienen estacionamientos para colocar las mesas, al tratarse de micro, pequeños y medianos negocios familiares.

En tanto, el presidente de la Unión Industrial del Edomex (UNIDEM), Francisco Cuevas reconoció las medidas de autoridades capitalinas y mexiquenses para permitir la reapertura de estos negocios en semáforo rojo, pues ya se probó que castigar actividad económica no redujo los contagios de Covid-19; pero señaló que resultan insuficientes para el repunte del sector.

Cuevas Dobarganes señaló que las disposiciones de las autoridades capitalina y mexiquense únicamente beneficiarán a los restaurantes grandes, que son los que tienen terrazas, que se además se pueden ocupar en un porcentaje bajo.

Dijo que el horario también resulta muy restringido y que los negocios no podrán “salir tablas” y llegar al punto de equilibrio.

“Donde vemos que no hay mucha ayuda es a los negocios medianos y pequeños que no cuentan con terrazas, si bien es cierto que dieron la posibilidad de ocupar banquetas, es poco lo que puede ayudar dado que hay muchas alcaldías y municipios que las condiciones no están dadas para hacerlo, porque hay mucha tierra, polvo, ruido e inseguridad, y banquetas en mal estado”, sostuvo Cuevas.