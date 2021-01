Renuncia Miriam Veras a la Secretaría de Salud

Miriam Veras Godoy renunció a su cargo como directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), perteneciente a la secretaría de Salud.

En conferencia, el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés confirmó que la funcionaria presentó su renuncia y aseguró que fue por motivos personales.

Ricardo Cortés rechazó que quien fuera titular del Censia no estuviera de acuerdo con el programa de vacunación.

"No es real, no es cierto que no está de acuerdo ni con la vacuna ni con el operativo", agregó.

Veras Godoy fue observada aún en el simulacro de llegada de la vacuna de Pfizer a México en diciembre pasado y formaba parte de la estrategia de vacunación.

El servidor público mencionó que el Censia es el organismo encargado del programa nacional de vacunación, con el cual los mexicanos son inmunizados contra diversas enfermedades.

Pero en el caso del operativo Correcaminos de vacunación contra COVID-19, el Censia no es el organismo rector, pues se sigue un mecanismo originado en las fuerzas armadas para llevar a cabo la inmunización y en el cual convergen diversas dependencias.

En ese sentido, dijo que Miriam Veras tenía un encargo muy importante "pero no deja un hoyo" en el plan de Vacunación contra COVID-19. A su vez resaltó que su compañera es una extraordinaria mujer y salubrista.

Previó que en próximos días el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López-Gatell y el secretario de Salud Jorge Alcocer nombren a quien sustituirá a Veras Godoy.

Baja vacunación

Este domingo se aplicaron 5 mil 378 vacunas contra COVID al personal de salud, al corte de las 16:00 horas.

En días previos se habían aplicado más de 100 mil dosis, sin embargo Ricardo Cortés comento que en algunos hospitales ya se completó la aplicación de la primera dosis al personal que atiende de forma directa a los pacientes con COVID-19.

Por Gerardo Suárez

