Preocupa a médicos del ISEM que no les aplicaron segunda vacuna contra Covid-19

Este miércoles, el Gobierno del Estado de México arrancó la segunda etapa de vacunación, en 58 hospitales de las diversas instituciones del sector salud, con la aplicación de 39 mil vacunas contra COVID-19 al personal de primera línea de atención a este padecimiento.

Sin embargo, los médicos del Hospital “Salvador González Herrejón”, perteneciente al Instituto de Salud del Edomex (ISEM) que recibieron la primera dosis el 24 de diciembre pasado manifestaron molestia porque los citaron este miércoles, pero no les aplicaron la segunda dosis y los regresaron a su casa; sin informarles una fecha para recibirla.

El doctor internista Daniel Arellano señaló que la respuesta que les dieron en el nosocomio, ubicado en Atizapán de Zaragoza, fue que no existe la garantía de que este jueves, justo cuando se cumplen los 21 días de la primera dosis; les puedan poner la segunda y que, hasta el momento, no les han dado una nueva cita.

“Nos citaron hoy, nos hicieron ir al hospital; pero no nos aplicaron la dosis. Tampoco nos dieron fecha. Nos molesta, porque no tenemos garantizada la aplicación de la segunda dosis. La posibilidad de que nos vacunen depende de los excedentes de las personas que no acudieron a vacunarse el día de hoy. Es lo que nos comentó una de las personas encargadas de la organización”.

Precisó que son 20 médicos y enfermeras del este hospital del ISEM, los que acudieron en diciembre a las instalaciones del campo militar Santa María Rayón a aplicarse la primera dosis; quienes actualmente enfrentan la incertidumbre.

La Secretaría de Salud estatal señaló que las dosis están llegando poco a poco y la federación lleva toda la logística para la distribución; y que en esta ocasión le tocará la segunda dosis a quienes se vacunaron el 24 de diciembre.

Informó que la segunda etapa de vacunación comprende un total de 127 mil dosis, que serán aplicadas al personal que atienden a pacientes con COVID-19 en las instituciones establecidas en la entidad, del sector salud estatal como federal.

Se han aplicado 16 mil dosis

En tanto, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron que en toda la entidad se aplicarán 16 mil dosis de vacunas, entre el personal que atiende a pacientes de COVID-19 en sus hospitales.

Esta semana, médicos del Hospital 72 del IMSS habían exigido a través de redes sociales la aplicación de la vacuna.

La Secretaría de Salud estatal, señaló que en esta fase de vacunación se han contemplado personal que labora en la primera línea de atención como médicos, enfermeras y anestesiólogos de áreas COVID-19, además de trabajadores sociales, de intendencia, seguridad, laboratoristas, radiólogos, patólogos, nutriólogos, camilleros y paramédicos, que son considerados grupos vulnerables.

Las vacunas serán aplicadas en todos los hospitales del ISEM y del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

Así como en los nosocomios pertenecientes a dependencias federales como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Instituto Materno Infantil del Edomex (IMIEM) y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

Las Secretaría de Salud estatal destacó que los puestos de vacunación contaron con áreas de acceso, sanitización, registro, triage, observación, reposo, unidad de choque y vehículos de urgencias.

Por Leticia Ríos