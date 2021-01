IMSS avanza en inmunización a su personal que atiende de manera directa pandemia de COVID-19

Como parte de una estrategia interinstitucional para la protección del personal que atiende la pandemia de COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició la vacunación en todas sus unidades médicas del país, incluyendo las que atienden a la población rural a través del programa IMSS-BIENESTAR.

La jornada de inmunización para este personal que trabaja en los hospitales COVID a nivel nacional, es parte de la acción coordinada del gobierno federal que tiene como propósito aplicar las dosis en todos los rincones del país.

Es una determinación del gobierno de la República que se vacune en primer lugar al personal que está al frente de la pandemia.

En la Ciudad de México, el suministro de las dosis contra el COVID-19 comenzó a aplicarse en las primeras horas de este miércoles en los hospitales del Especialidades, General e Infectología del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza; en los hospitales de Especialidades, Cardiología y Pediatría, del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Además, en el Hospital de Expansión del Autódromo Hermanos Rodríguez; los Hospital General de Zona (HGZ) No. 27 "Tlatelolco"; HGZ No. 24, de Insurgentes; HGZ 2-A "Troncoso"; HGZ 1-A Dr. Rodolfo Antonio de mucha Macías "Venados"; Hospital General Regional (HGR) No. 1, Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro; y el HGR No. 2 Dr. Guillermo Fajardo Ortiz, entre otros.

El trabajo coordinado entre las instituciones del gobierno federal permitió que las dosis de la vacuna se apliquen también en estados como Chiapas, Veracruz y Yucatán, entre otros, donde se ubican comunidades rurales que son atendidas a través del programa IMSS-BIENESTAR.

De igual forma, se suministró la vacuna al personal del Seguro Social que enfrenta la emergencia sanitaria en Hospitales Generales de Zona, Regionales y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) de todo el país.