Tecnología ha permitido mantener la educación pese a la pandemia, asegura Héctor Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que la tecnología que se tuvo en el estado de Guerrero fue la suficiente como para impedir que la pandemia afectara la educación de los miles de estudiantes que estudian en la entidad.

Esto lo dijo como parte de su participación en la conferencia anual 2020 denominada, "Reconstruyendo la Aldea Global" que coordina la Asociación Mexicana para la Educación Internacional y el Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior para América del Norte y la cual inauguró.

"Una de las cosas que vale la pena subrayar es que la educación no se ha detenido en el mundo, se han parado muchas cosas pero la Educación no, eso hay que celebrarlo, a lo mejor no todos están cómodos pero sin duda, que grave sería que no hubiera la posibilidad de tener educación en una computadora o una televisión como ocurre en Guerrero", puntualizó Astudillo Flores.