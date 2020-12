No queremos dejar herencia de obras no terminadas; que ICA se aplique a fondo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administra busca no dejar una herencia de obras inconclusas al siguiente gobierno.

En la supervisión de obra de la Presa Santa María, dijo que al inicio de su gestión se tomó la decisión de retomar esta obra en la que se invirtieron 2 mil millones de pesos y a la que todavía le faltan 10 mil millones de pesos más para su conclusión.

"El propósito es terminar esta obra antes de que concluya nuestro gobierno, porque no queremos dejar obras en proceso, inconclusas, (...) muchas obras que se iniciaron y se abandonaron, y no queremos dejar herencia en obras no terminadas", señaló.

Acompañado del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, el presidente López Obrador dijo que se va a procurar que concluya la obra a más tardar a finales del 2023, y que se va a ampliar el presupuesto, y también se le solicitará a ICA, empresa responsable de la presa- que cumpla en tiempo con la entrega de los trabajos.

"Tengo entendido que es ICA. Vamos a hablar con los directivos de ICA para que se apliquen a fondo, vamos a hablar con Guadalupe Phillips, que es muy activa, aplicada, comprometida, para que no desatiendan la obra", indicó.

Por Paris Alejandro Salazar