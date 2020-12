Jalisco y Nuevo León se unen en el análisis a reparticiones justas de presupuestos de la Federación

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reiteró la importancia de efectuar nuevos estudios que permitan identificar puntualmente cuánto es lo que aporta cada estado a la Federación con las actividades económicas locales y así se pueda tener una repartición justa de nuevos presupuestos.

Alfaro Ramírez, estuvo presente durante la presentación del Libro “Nuevo León Frente a la pandemia” en la FIL 2020 del aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano por el gobierno de Nuevo León, Samuel García, y ahí afirmó que si se realizara un estudio específico sobre la aportación económica que hace el estado, este tendría que recibir cuatro veces más del presupuesto que actualmente recibe, además que no hay un estudio acertado respecto a las aportaciones de las entidades, ya que hay actividades que se realizan dentro, pero se facturan en la Ciudad de México.

“Ya comprobamos que la afectación para el Estado ronda los 9 mil 200 millones de pesos… cuando se habla de la aportación de los Estados al PIB tienes un problema que necesitamos ver cómo resolver, que es la medición del tamaño real de nuestras economías, en términos oficiales, Jalisco está calculado que su aportación es de 7.1 por ciento del PIB, pero la realidad es que la aportación de la economía, lo que pasa es que no se contabiliza mucho de las actividades económicas que aquí se generan pero se facturan en la Ciudad de México”

Alfaro Ramírez, afirmó que los retos próximos a resolver es realizar ejercicios de cálculo inicial que tendrá que ver el qué significaría, con este tamaño de economía que los estados empezaran a cobrar IVA, ISR, IEPS.

Por su parte, Samuel García, acompañado también del senador José Alberto Galarza Villaseñor, al inicio de su mensaje reflexionó sobre la importancia de defender a la Feria Internacional del Libro y cualquier otro espacio para la cultura y la reflexión, tras considerar que estos han sido atacados discursiva y presupuestalmente por el actual gobierno federal.

En este encuentro, García Sepúlveda refirió que su libro hace nueve propuestas y diferentes fórmulas de distribución que rompen con el centralismo que arrastra México, para dar proporciones igualitarias como se tiene en otros países.

“Contrario al Gobierno Federal, cuyo barco se está hundiendo, por ese peso centralista que quiere imponer y que si no actuamos va a acabar en el naufragio. No es justo… que en un barco el capitán en el timón permita que de 32 marineros, solamente remen ocho o nueve, con eso el país no va a llegar a un buen puerto”