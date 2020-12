Éstas son las fiestas a las que AMLO pide que no asistan, por riesgo de contagios

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la gente no salga a la calle si no es necesario. Además, recomendó a las personas a que no realizaran fiestas ni reuniones durante el fin de año y que celebren con sus familias por videollamadas.

El mensaje dedicado a todo México, tuvo especial intención a la Ciudad de México, en donde ha habido mayor cantidad de caso por Covid-19.

Sobre las fiestas de fin de año, insistió que sólo se celebren con las personas que viven en la misma casa y que no se realicen reuniones ni fiestas con otras personas.

López Obrador pidió no asistir a festejos de fin de año en México

¿Cuáles son las fiestas a las que pide no asistir?

Durante diciembre y enero se celebran varias fiestas. Por eso pidió no organizar reuniones para evitar el aumento en los contagios por Covid-19. Las celebraciones a las que se refiere son:

- 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe

Noticias Relacionadas Conoce los temas de la Mañanera de AMLO hoy viernes 4 de diciembre

- 24 de diciembre: Noche buena

- 25 de diciembre: Navidad

- 31 de diciembre: Fin de año

- 1 de enero: Año nuevo

- 6 de enero: Día de Reyes y Rosca de Reyes

Otras recomendaciones

Además, López Obrador pidió que se dejaran los regalos para otra ocasión. Esto con la intención de que la gente salga a la calle para hacer compras y aumenten los riesgos de contagio.

También sugirió que las reuniones se realizaran por videollamada y así no se deje pasar la conmemoración de Navidad y Año nuevo.