Habrá sanciones para funcionarios que se cuelen en lista de vacunas Covid-19: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que habrá sanciones penales y administrativas para funcionarios que no respeten el esquema de vacunación.

Esto después de que en la mañana, en el Hospital Militar de Zona El Vergel (Periférico y Canal de Chalco), líderes de la Sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTG-CDMX) buscaron meterse en la fila para vacunarse contra Covid-19 sin estar en la lista.

“No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia", que un líder de una sección sindical o un comisionado sindical, que no está al frente del Covid, genere alguna influencia o por cualquier vía quiera entrar a la lista que ha estado coordinado la Secretaría de Salud federal, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad ha dado claramente el nombre de las personas que están al frente.

“Vamos a aplicar sanciones administrativas y penales a quien quiera hacer eso. No lo vamos a permitir. Aquí no hay influyentismo, aquí no es como en Gobierno anteriores, donde ser un líder sindical corrupto les permitía tener canonjías. Aquí son los trabajadores y trabajadoras de la salud que están al frente del Covid los que van a recibir su vacunación primero y después por edad”, afirmó en videoconferencia de prensa.