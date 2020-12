Fonden no operó durante inundaciones y no faltó el apoyo: AMLO

A pesar de que el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) no operó en los últimos meses de 2020, los recursos para apoyar a los damnificados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas no faltaron. Esto porque se entregaron de manera directa, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En los últimos meses del año, sobre todo para enfrentar las inundaciones, ya no estaba el Fonden, es más, en los los hechos ya no funcionaba el Fonden y no faltó el apoyo. Además con eficacia y honestidad, porque el Fonden era un hoyo negro de corrupción”, afirmó.

En la conferencia matutina, el mandatario federal consideró que los gobiernos utilizaron el Fonden para comprar a sobreprecio y con fines electorales,

“Era una práctica para comprar víveres, enseres en momentos de afectación a la población con proveedores preferidos que vendían al doble, al triple, se entregaban despensas y se entregaban catres y entregaban enseres cuando no se necesitaba, porque se utilizaban estos apoyos muchas veces para comprar votos”, indicó.

Por Paris Alejandro Salazar