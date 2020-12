Carlos Joaquín: ante todas las decisiones en materia económica, la prioridad es la salud

El gobernador Carlos Joaquín expresó que el cuidado de la salud tiene que anteponerse permanentemente ante todas las decisiones en materia económica que hoy se deben llevar.

El gobernador de Quintana Roo encabezó aquí la tercera y última etapa de la firma del “Pacto de Reactivación Económica Responsable” -con los sectores productivos, sociales y académicos- con el objetivo de lograr un equilibrio entre el cuidado de la salud y la recuperación económica.

Primero se firmó en la capital del estado, en el sur; posteriormente, en Tulum, en la zona centro, y ahora en Cancún, en la zona norte.

Carlos Joaquín explicó que todos en Quintana Roo desean tener una recuperación económica inmediata, pues se trata de una prioridad.

Advirtió que, de no hacerlo con las medidas preventivas y los hábitos de higiene, el relajamiento social llevaría al grave riesgo de tener un rebrote de contagios de Covid-19 y se retrocedería en lo que se ha logrado.

El titular del Ejecutivo informó que se ha mantenido una curva de descenso en las últimas semanas, pero en la revisión diaria se ha detectado que esa curva se ha detenido y se abre la posibilidad de un rebrote.

Pide mantener las medidas

Explicó que el coronavirus está con la gente, no se ha ido, no ha tenido modificaciones, no hay vacuna aún, no se tiene un tratamiento que permita la cura del mismo, por lo tanto, las condiciones no son muy diferentes de las que se tenían cuando inició esta epidemia.

“Por supuesto, lo conocemos más, tenemos más experiencia en el manejo, pero sus condiciones son las mismas y, ante tal situación, nos pone en riesgo de ser contagiados y que con ese contagio podamos contagiar a otras personas, a nuestras familias, a nuestra sociedad, y que, derivado de eso, entonces tengamos que retroceder en cuanto a la recuperación de nuestra economía”, expresó Carlos Joaquín.

Por ello se llevó a cabo la etapa final de la firma del “Pacto de Reactivación Económica Responsable” con los representantes de los sectores turísticos, restauranteros, educativos y de transporte; las cámaras empresariales; los sindicatos de trabajadores; los sectores de pesca, agropecuarios y de comercio; el sector juvenil y la sociedad civil, entre otros que se comprometieron a fortalecer medidas y hábitos ante la nueva normalidad.

El gobernador invitó a la ciudadanía a que haga uso de las pruebas rápidas con las que se cuentan y que están aprobadas por la COFEPRIS.

Anunció que se estará trabajando en un proceso para aplicar las pruebas rápidas en algunas colonias, que presenten una mayor cantidad de casos positivos activos de Covid-19, los cuales se registran a través del geoportal estatal para apoyar a la disminución de contagios en las mismas.

Alejandra Aguirre, titular de la Secretaría de Salud en el estado, señaló que nuevamente se muestra una tendencia a la baja, pero para seguir así se deben cuidar todos.

“Actualmente, en Quintana Roo, llevamos una tendencia favorable en cuanto al manejo de la epidemia. Tenemos en niveles óptimos la ocupación hospitalaria y una baja velocidad de crecimiento de casos. Sin embargo, no debemos relajar las medidas de mitigación de contagios. Sin importar el color del semáforo en el que estemos, las prácticas de higiene que debemos seguir son las mismas”, informó Alejandra Aguirre.

Mantener la nueva normalidad

El coordinador general de comunicación Carlos Orvañanos Rea recordó la campaña “#PonteVivo”, con la que se promueven los hábitos que se deben mantener en esta nueva normalidad, que implica la convivencia con la Covid-19.

Mencionó que la firma del pacto es de suma importancia porque todos los sectores (empresarial, sindical, gubernamental, educativo…) deberán poner el máximo esfuerzo para trabajar en un objetivo común: el cuidado de la salud de la mano con la reactivación económica.

A esta reunión asistieron el magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado; el diputado Erick Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; Arturo Abreu Marín, delegado estatal de Pogramas para el Desarrollo en el Estado de Quintana Roo; Mayuli Martínez Simón, senadora de la república por Quintana Roo; Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez; Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos; Juan Carrillo Soberanis, presidente municipal de Isla Mujeres, y Nivardo Mena Villanueva, presidente municipal de Lázaro Cárdenas.

Acudieron, además, titulares y representantes de los diversos sectores que integran la firma del “Pacto de Reactivación Económica Responsable”.