AMLO: se analiza que no entre en vigor el ajuste inflacionario en enero de 2021

El gobierno de México analiza que el ajuste inflacionario anual no se aplique en enero del 2021, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que la medida es para evitar el incremento de los precios de los productos al iniciar el año, por lo que ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisa que el ajuste se aplique en otro mes.

“Mi sugerencia a Hacienda, hoy lo tratamos esto, es de que para que no haya lo de siempre, el abuso de que aumentan los impuestos y aumentan los precios, incluso en una proporción mayor, porque aprovechan no es nada más inflación cómo sería en este caso, si no el doble o el triple, entonces para evitar ese efecto podría no entrar en vigor el día primero el incremento inflacionario que se agrega a cada producto, eso sería”, señaló.

López Obrador dijo que no habrá aumentos de impuestos durante su gobierno y que sólo se aplicarán los ajustes inflacionarios anuales.

“Lo único que puede darse a partir de enero, y eso no necesariamente en enero, es el ajuste inflacionario, no hay aumento de impuestos, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación, ¿qué es lo que se hace? si la inflación es 3 por ciento es lo que se debe agregar en todo el año”, detalló.

