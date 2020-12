Desaparecen mil 200 personas en Veracruz durante 2020 

A días para concluir el año 2020, la Comisión Estatal de Búsqueda en Veracruz registró mil 200 casos de personas desaparecidas en la entidad, en el periodo de enero a la fecha.

De acuerdo con la encargada de dicha comisión, Brenda Cerón Chagoya, de ese total, las autoridades solo lograron localizar a un promedio de 800 personas.

Por lo anterior, se tiene registro de 400 ciudadanas y ciudadanos que continúan en calidad de desaparecidos en el estado de Veracruz, cuyas denuncias fueron presentadas este año.

“Estamos hablando, en un histórico del año, que estamos aproximadamente en mil 200 registros con un total de localizaciones de 800 y tantas”, expresó la entrevistada.

La funcionaria estatal detalló que los municipios donde se registra el mayor número de desapariciones se encuentran en la zona centro del estado; le sigue la zona norte y finalmente el sur.

Además, comentó que continúan los trabajos para la recuperación de restos humanos en las fosas clandestinas encontradas en el predio La Guapota, ubicado en el municipio de Úrsulo Galván.

“Yo creo que estamos en un momento importante del mecanismo estatal de coordinación, que la búsqueda se genera a través de todo este mecanismo. Estamos con un mecanismo que está funcionando muy bien”.

Agregó que en dicho mecanismo de búsqueda participan la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Salud (SS) y la Comisión Estatal de Búsqueda.

EXIGEN BÚSQUEDA CON EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Este domingo, integrantes del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa inauguraron una exposición fotográfica en bajos de Palacio de Gobierno, para recordar a las autoridades que sus seres queridos continúan desaparecidos y requieren ser buscados.

“Estamos aquí para que no olviden que están nuestros familiares desaparecidos, que aquí están sus rostros y que no los olviden las autoridades. Por eso hacemos visible lo que está pasando, para que las autoridades no se olviden que tienen mucho trabajo que hacer”, mencionaron.

Con 18 imágenes, decenas de personas mostraron parte de su lucha social, principalmente su presencia en marchas, plantones y manifestaciones, así como la búsqueda que han efectuado en campo para localizar a sus parientes.

De acuerdo con Victoria Delgadillo Romero, integrante de dicho colectivo, autoridades estatales suspendieron la búsqueda de personas en diversos puntos donde han sido detectadas fosas clandestinas, como Arbolillo, municipio de Alvarado; La Guapota, en municipio de Úrsulo Galván, así como también, en el municipio de Playa Vicente.

Detalló que los trabajos cesaron desde el pasado 17 de diciembre por el cierre del ejercicio fiscal y la falta de recursos económicos; sin embargo, esperan que éstos se reanuden a principios de enero próximo.

“Se han parado los trabajos porque diciembre es cierre de todos los recursos, no hay recursos en enero, entonces se continúan en enero. Aún no nos dan fecha para reanudar la búsqueda pero nosotros estamos exigiendo que sea empezando enero”.

Cabe recordar que Victoria busca a su hija Yunery Citlally Hernández Delgadillo desde hace nueve años, una joven que tenía 26 años cuando desapareció, junto con otras seis jóvenes que habían sido invitadas como edecanes a un evento.

La entrevistada señaló que este mes los familiares de desaparecidos no tienen nada qué festejar, toda vez que la cena de Nochebuena para ellos está “incompleta”, debido a que una silla de sus mesas continúa vacía.

“No hay nada qué festejar, nosotros tenemos una silla vacía, nosotros no podemos tener una cena de navidad completa porque nos hace falta alguien de nuestra familia”, agregó.

La mayoría de las personas que inauguraron la exposición de la fotógrafa Jazz Maldonado son madres de familia, quienes buscan a sus hijos en fosas clandestinas, clavando una varilla en la tierra y oliendo la punta sumergida en busca de olores que desprenden los cuerpos en descomposición.

Por Juan David Castilla Arcos