¿Se suspende Hoy No Circula por contingencia Covid-19? No hagas caso es noticia falsa

Luego de que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunciara el cierre de actividades no esenciales ante la alza de contagios en la capital, surgieron rumores respecto al programa Hoy No Circula.

En redes sociales comenzó a circular una imagen falsa que indicaba que este programa de regulación vehicular sería suspendido ante la etapa que se vivirá hasta e 10 de enero.

Cabe recordar que desde el sábado 19 de diciembre pasado, los comercios no esenciales deberán cerrar sus puertas para evitar mayor propagación del covid.

En grupos de WhatsApp y otras aplicaciones se denunció que se comenzó a informar que el programa sería suspendido, lo cual es totalmente falso.

Antes de que el rumor se hiciera más grande, la Came informó que no hay modificaciones en el Hoy No Circula.

"Hasta el momento el programa #HoyNoCircula opera de manera normal en la ZMVM. Informaremos de inmediato a través de nuestras redes sociales, en caso de cambios en el programa", indicó en un mensaje la Comisión Ambiental de la Megalópolis.