Mauricio Tabe se registra como precandidato a alcalde de Miguel Hidalgo por el PAN

Mauricio Tabe realizó su registro como aspirante a precandidato a la alcaldía Miguel Hidalgo ante el PAN de la Ciudad de México.

Durante el encuentro con panistas enfatizó que habrá que hacer un esfuerzo ciudadano, de liderazgos y, junto con otras fuerzas políticas que se unirán, enfrentarán el sistema corrupto y se cambiará el rostro a esta demarcación.

Al recibir el acuse de inscripción al proceso interno por parte de la Comisión Organizadora Electoral (COE), indicó que la batalla no será fácil, sin embargo, apuntó que hay mucha gente que se quiere sumar y pide el cambio porque las cosas no van bien.

“Para que esta Alcaldía sirva para todos y no para sus cuates, para que los programas sirvan para resolver los problemas de la gente y no para andar arreando votos, que el Presupuesto sirva y no sea para hacer cochinitos o dispendios propagandísticos”.