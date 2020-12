¿Por qué era tan popular Aristóteles Sandoval? FOTOS

Al priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz le encantaban las fotografías, siempre accedía ante toda persona que se le acercara con una cámara o un teléfono celular. En su agenda de trabajo se tenía contemplado un período para la toma de fotografías. Todo su equipo e incluso sus escoltas sabían que en eventos del PRI o con el magisterio eran maratones de fotos con la gente.

El récord de Aristóteles Sandoval fue un 15 de mayo, en la Expo Guadalajara un desayuno de celebración por el Día del Maestro cuando durante tres horas y media estuvo tomándose fotos con los profesores.

"Eran maratones de fotos, ya lo sabíamos", "se tenía que ajustar la agenda", coincideron en entrevista con El Heraldo de México varios servidores públicos que trabajaron durante su administración (2013-2018).

El priista gozaba de la simpatía de las mujeres quienes cariñosamente le llamaban “Aris” y “góber, precioso” (haciendo alusión irónica a la diferencia que existía entre el jalisciense y el poblano Mario Marín).

Pero las muestras de cariño no solo alcanzaban a las personas, las mascotas siempre eran las favoritas de Aristóteles, se detenía a acariciar cuánto melenudo se encontraba en el camino, desde canes policías y hasta uno que otro perro callejero.

“La violencia es un fenómeno que no debemos normalizar. Esto no es normal. Tampoco son normales los llamados a realizar justicia por propia mano, linchamientos, y demás vejaciones que hemos visto en redes. La violencia no es normal, hay que denunciarla”, compartió el ex mandatario jalisciense en sus redes sociales en alguna ocasión cuando lamentaba la tortura hacia los animales.