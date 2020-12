Cierre por 23 días NO será suficientes para controlar la pandemia de COVID-19: experta

Los gobiernos de la Ciudad de México y Estado de México tomaron la decisión de regresar a rojo en el semáforo epidemiológico debido al aumento de casos de Covid-19 en hospitales de estas entidades. Ante esto, se suspenderán las actividades no esenciales durante tres semanas.

Al respecto, Laurie Ann Ximenez-Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, dijo que la acción de cerrar y volver al confinamiento, no será suficiente para contener la pandemia, ya que esto es un último recurso ante las miles de muertes que se han registrado en los últimos meses.

Más que tardía es una decisión insuficiente. No se debe de recurrir a los cierres como solución a la pandemia, los cierres no solucionan el problema, son una medida de último recurso de emergencia ante la muerte eminente de miles de personas . No se debe recurrir a ellos porque eso solamente disminuye el ritmo en el que se propagan los contagios en la comunidad pero no los resuelven.