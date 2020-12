Todas las bancadas han pedido a sus diputados reelegirse; yo me iré a casa: Dulce María Sauri

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, aseguró que las ocho bancadas han solicitado a sus diputados buscar su reelección en 2021, aunque aclaró que el 24 de diciembre sabrán la cifra exacta de cuántos de los 500 legisladores se postulará nuevamente.

“Yo he escuchado de prácticamente de todas las bancadas que están planteándose a sus compañeros que pues se registre la intención, porque esto incluso a sus propias organizaciones políticas les da un margen, vamos a decir, de posibilidades, de aceptar o no la intención de la reelección o de propiciar o no que una u otra diputada sea candidata a la reelección”, dijo este miércoles en conferencia virtual de prensa.

La legisladora priista también adelantó que en lo personal ella no buscará su reelección sino que cumplirá el periodo completo de presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro y luego se irá a casa.

“Yo no voy a dar ningún aviso de intención, mi intención es terminar como presidenta de la Cámara de Diputados, el 31 de agosto irme a mi casa, a Mérida, pero cualquiera puede y tiene el derecho de hacerlo”, expuso.

Sauri Riancho recordó que por lineamientos del INE los diputados tienen hasta el último minuto del 23 de diciembre para presentar a la Secretaría General de la Cámara su carta de intención de reelección.

A la vez cada uno, cada diputado tendrá que llevar o hacer llegar el aviso de intención a su partido político y, desde luego, hacerlo llegar a la dirección general de prerrogativas del Instituto Nacional Electoral. En total, son las tres cartas que deben presentar.

Por: Iván E. Saldaña