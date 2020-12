Empresarios de Jalisco se recuperarán del impacto del COVID-19 a pesar del Gobierno Federal y legisladores

Jalisco por el impacto de la pandemia mundial de COVID-19 cerrará el año con alrededor de 35 mil empleos menos. Sin embargo, para el siguiente año se estima que la generación de empleos podría alcanzar los 55 puestos laborales formales, a pesar del Gobierno Federal y los legisladores que trabajan tras un escritorio, sostiene el sector empresarial de Guadalajara.

El panorama económico para México en el 2020 y 2021, por la pandemia no es el más alentador como para que los legisladores federales se pierdan en polémicas absurdas como la reforma a la Ley del Banco de México. Esos cambios significarían más riesgos, retrocesos económicos y baja en la calificación crediticia de México en el extranjero, dijo categórico el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendain de Obeso.

“Esa Reforma es más dañina que positiva y espero que los diputados estén a la altura y puedan desechar la propuesta. Me parece increíble que habiendo tantos problemas en el país, tanta pobreza, desigualdad, falta de educación y corrupción, me parece absurdo que los diputados estén perdiendo el tiempo discutiendo eso”.

uD83CuDF84 Durante esta temporada navideña, protege la salud de tus seres queridos reforzando las medidas contra el #COVID19 . No bajemos la guardia, seamos responsables. uD83DuDE37 pic.twitter.com/tfRs7pfBco

Con respecto a la obligatoriedad en legislación laboral para que los empresarios paguen equipamiento y servicios en el cumplimiento de la realización del trabajo en casa, el líder empresarial tapatío apuntó que los diputados debieran ocuparse en problemas más de fondo para el país porque los hombres de negocio socialmente responsables no necesitan orden legal para cumplir con lo que saben beneficia a su empresa y colaboradores.

“Desde un escritorio es muy fácil diseñar políticas públicas. Al empresario socialmente responsable, la ley es solamente el piso, no necesita decirnos que hacer y no hacer. Hay empresarios que desde que empezó la pandemia han permitido que sus colaboradores estén en casa, pagándoles el cien por ciento de su sueldo. Como Ley está bien que se regule. Los empresarios socialmente responsables no necesitamos que cualquier diputado que va de paso nos diga qué hacer”.