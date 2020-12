¡Suspendidas en Guadalajara las Primeras Comuniones para evitar tentación de hacer fiesta!

Con saldo blanco y respeto total a los protocolos sanitarios concluyeron los festejos guadalupanos en Guadalajara. Asistieron en dos días, casi 15 mil feligreses apuntó el cardenal tapatío, José Francisco Robles Ortega.

Hasta el momento, la Iglesia Católica en Guadalajara lamenta la muerte de seis sacerdotes y otros 82 se han enfermado de COVID-19.

En estas fiestas navideñas en los templos seguirán los protocolos sanitarios porque es la época en la que aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias.

“No podemos bajar la guardia, ni decir ya estamos mejor porque ya viene la vacuna por lo tanto volvamos a la vida que teníamos antes. Eso no puede ser. Si somos responsables y conscientes sabemos que no hay medicamento, ni cura para esta enfermedad. Y sí hay un riesgo real de contagio, entonces hay que comportarnos con madurez.

Quien tiene que salir, (que lo haga) con todas las medidas pero no abrir la posibilidad de estar en todo y todos como antes, eso no puede ser, sería una grave irresponsabilidad. En los templos no podemos abrir la asistencia para todos en la Santa Misa, tenemos que respetar el aforo, las medidas de higiene, etc. Así los otros espacios, los que son responsables tienen ese cuidado”.