“No hagan posadas, ya que el virus se vaya agarramos un fiestón”, solicita a los ciudadanos El Bronco

Desde hace un par de semanas el alza de los contagios de Covid-19 en México han comenzado a preocupar a las autoridades tanto federales como locales, pues el riesgo de un nuevo rebrote del virus surgido en china, está latente con la proximidad de las festividades decembrinas.

En este sentido, al igual que otros mandatarios, el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco” pidió a los ciudadanos no hacer posadas.

Sin embargo, fiel a su estilo personal de gobernar, el mandatario estatal se volvió tendencia al solicitar a los ciudadanos de su entidad, no hacer posadas durante este mes, para así frenar la pandemia, peor logró hacerlo con su toque personal al decir:

"Cuiden a su familia, no los dejen ir (a fiestas), no hagan posadas, prohibidas las posadas, no hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, hacemos un pedón juntos", declaró el gobernador durante una conferencia de prensa.