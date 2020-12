Quinto día al alza en contagios de Covid-19

La Secretaría de Salud reportó 12 mil 57 nuevos casos de COVID-19 en México, siendo el quinto día en fila en el que se registran más de 11 mil nuevos casos en 24 horas, debido al incremento de contagios en el país.

Desde Palacio Nacional, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, dijo que todavía es alto el porcentaje de personas que son diagnosticadas positivo al virus en México, aun cuando se ve una tendencia a la baja. “Actualmente, para la semana 48 tenemos un 42 por ciento de positividad.

Tuvimos un incremento en las últimas semanas y va en descenso de última semana 47 a la 48”, dijo. Tan sólo del 1 de diciembre a la fecha se acumulan 116 mil 642 nuevos casos de personas con COVID-19, de acuerdo a la Secretaría de Salud.

El pasado martes, se reportaron 11 mil 6 nuevos casos; el miércoles (11 mil 974); jueves (11 mil 897); viernes –cifra récord desde el inicio de la pandemia– (12 mil 253 ), y ayer (12 mil 57 casos nuevos positivos).

Cortés llamó nuevamente a la población a quedarse en casa, y llamó a la sociedad a no hacer reuniones decembrinas para romper las cadenas de transmisión del virus. “Si lo invitan a una reunión mejor no acuda; no haga reuniones. No es el momento para hacerlo. Puede repercutir en su salud, puede generar brotes en diferentes familias y puede ser contraproducente, inclusive, llegar a la muerte de uno o de algún familiar, mejor esperar, habrá mejores épocas para celebrar”, finalizó.

Por Iván E. Saldaña