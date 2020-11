Apoyos Alimentos Escolares: Cuándo y dónde recogerlo en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México dio banderazo a la entrega del programa de Apoyo de Alimentos Escolares del Fideicomiso Educación Garantizada (Fidegar). Este apoyo se entrega a niños de los niveles educativos: preescolar, primaria y especial.

¿Cuándo y cómo se entregará el apoyo?

La entrega de los apoyos se realizará de acuerdo con la primera letra del primer apellido del padre o tutor del estudiante:

3 de noviembre: Z,Y,X,W,V

4 de noviembre: V,U

5 de noviembre: U,T, S

6 de noviembre: S

7 de noviembre: S

9 de noviembre: S, R

10 de noviembre: R

11 de noviembre: R

12 de noviembre: R, Q, P

13 de noviembre: P

14 de noviembre: P, O, N

16 de noviembre: N, M

17 de noviembre: M

18 de noviembre: M

19 de noviembre: M

20 de noviembre: M, L

21 de noviembre: L, K, J

23 de noviembre: J, I, H

24 de noviembre: H

25 de noviembre: H, G

26 de noviembre: G

27 de noviembre: G

28 de noviembre: G, F

30 de noviembre: F, E

1 de diciembre: E,D,C

2 de diciembre: C

3 de diciembre: C

4 de diciembre: C, B

5 de diciembre: B, A

7 de diciembre: A

8 de diciembre: A

Hoy inicia la entrega del Apoyo de Alimentos Escolares.



Compartimos el calendario con la fecha que corresponde al primer apellido del tutor.



Por medio de la aplicación recibirás un mensaje de notificación del lugar para hacer la recolección de este apoyo.

¿Qué necesita el padre o tutor para recoger la despensa?

Unicamente debe asistir el tutor y padre de familia, sin acompañantes.

Usar cubrebocas .

. Presentar identificación oficial vigente con fotografía (INE, Licencia de Conducir, Cartilla, Cédula Profesional o Pasaporte).

¿Dónde puedo recoger la despensa?

A través de la app "Mi Beca para Empezar" y correo electrónico, los beneficiarios recibirán un mensaje de notificación del lugar para hacer la recolección de la despensa.

"Informamos que ya se está notificando sobre la fecha, hora y lugar de entrega del Apoyo de Alimentos Escolares a través de la aplicación #MiBecaParaEmpezar y correo electrónico. Recuerda que para recoger este apoyo será necesario presentar una identificación oficial", escribió el Fidegar a través de su cuenta de Twitter.

Con #MejorEscuela #LaEscuelaEsNuestra el preescolar Tláhuac, aplicó el recurso otorgado por este programa en la rehabilitación de instalaciones eléctricas de este plantel.



La educación es el corazón de nuestros proyecto. pic.twitter.com/tIWHMRwVP6 — Fidegar (@Fidegar) November 3, 2020