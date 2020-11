Senador Armando Guadiana propone iniciativa de cambio fiscal para la extracción de gas natural

El senador Armando Guadiana, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el régimen fiscal con el que cuenta la extracción de gas natural llevada a cabo por Pemex.

“En el régimen vigente para Pemex, en el cobro del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), no se distingue entre el petróleo y el gas no asociado a los yacimientos de crudo. Esta circunstancia, a los precios actuales, hace que la explotación de ciertos yacimientos de gas no sea rentable, por lo que se limita mucho el necesario incremento en la producción de una materia prima, cuya dependencia del exterior rebasa el 90 por ciento”, explicó.