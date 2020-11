Guía ética no es una doctrina: Jesús Ramírez

El coordinador de Comunicación Social del Gobierno de México y vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez, negó que la Guía Ética para la Transformación de México, propuesta por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, sea una doctrina.

Después de que el jefe del ejecutivo diera a conocer la guía, varias personas reaccionaron y señalaron que este escrito era para adoctrinar a los mexicanos. Sin embargo, el vocero explicó que el libro se basa recopila principios universales expresados en textos filosóficos hasta religiosos.

No veo doctrina alguna respecto a la redacción. Se tuvo mucho cuidado en integrar una visión plural y que fueran los consensos y los valores universales. No se trata de una doctrina, que las doctrinas son cerradas a través de dogmas, aquí no hay dogmas.