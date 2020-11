Demanda de justicia sigue vigente: organizaciones feministas

El movimiento feminista dejó claro que la exigencia de justicia para las víctimas de abuso, violaciones, agresiones y muerte a manos de hombres, están más vigentes que nunca.

De nueva cuenta, la convocatoria fue otra vez en las calles, ahora en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Precisamente hace un año, el movimiento feminista vivió su cenit para colocar la agenda de género a nivel nacional y desde entonces no han parado.

En el templete, otra vez, las madres de las víctimas mostraron su repudio a la represión gubernamental y alzaron la voz en la protesta por la precarización y violencia laboral.

Un grito más por la autonomía y libertad de sus cuerpos y sus vidas, por el derecho al aborto.

Nadia tiene 27 años, se dice asidua de los movimientos feministas porque ha sido víctima de abuso sexual.

"Tenemos que seguir alzando la voz. Ya basta que no haya justicia, no puede ser que todos los días alguna sufra un delito y no pase nada", lamentó.

Consideró que falta más unión para una mayor presión a las autoridades.

Las cifras del mismo gobierno federal le dan la razón a Nadia. En México, entre enero y octubre de 2020, suman 777 feminicidios. Es decir, 2.5 por día.

Este miércoles, en el Monumento a la Revolución se dieron cita más de 50 organizaciones, desde colectivos feministas moderados hasta los más radicales, pasando por sindicatos y organizaciones populares.

Sin embargo, la marcha en conjunto no alcanzó más de mil asistentes, según datos oficiales; aunque las convocantes a la “Marcha #25N” hablaron de miles más.

Marcharon por avenida Juárez, unos metros de Eje Central y calle 5 de Mayo, hasta el Zócalo capitalino.

En diferentes ocasiones, el grupo más radical confrontó con las Ateneas, agrupamiento de mujeres policías.

De acuerdo con una ficha sobre el operativo para cuidar la movilización se desplegaron mil

500 mujeres policías para contener a los grupos que utilizaron diversos objetos para dañar inmuebles.

Por Manuel Durán y Carlos Navarro