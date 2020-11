Rehabilitación de los CENDIS de la CDMX son presentadas

El gobierno de la Ciudad de México hizo entrega del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) Legaria, en Miguel Hidalgo, y presentó los avances de la rehabilitación de estos inmuebles educativos que se iban a atender este año.

Para su atención, se invirtieron 150 millones de pesos en 2020, teniendo un saldo de se tienen concluidos 48, están 79 en proceso y se están construyendo dos nuevos CENDIS.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteva; la directora General del DIF-CDMX, Esthela Damián; y el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, recorrieron el Centro al que se le invirtieron 1.2 millones de pesos.

V. Carranza suspende clases en Cendis y anuncia home office en áreas no operativas

“Y lo segundo es que fueran dignos todos estos Centros en la ciudad. Durante el 2019 y el 2020 hemos hecho una intervención para hacer dignos los CENDIS y los Centros de Atención de Educación Inicial del DIF y llegamos a 179. No habíamos tenido la oportunidad de visitarlos, pero hoy aquí con la visita a este Centro de Legaria en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, lo que estamos mostrando es distintas intervenciones que hemos hecho en estos centros, no puede ser que nuestros niños y niñas asistieran a un lugar inseguro que tenía goteras, que no estaba desarrollado en todas las condiciones”, explicó la mandataria.